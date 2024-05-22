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Колосков: «Дзюба не играет, все разговоры о нём - бестолковые»

22 Мая 2024 • 09:44 Комментировать

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался относительно будущего нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы.

«Будущее Дзюбы? Сам определится - не маленький. Смысл об этом разговаривать? Артём уже не играет. Все разговоры о нем - бестолковые», - передает слова Колоскова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий принял участие в 26 поединках «железнодорожников», в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Срок действующего трудового договора Дзюбы с московским клубом истекает летом 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Вячеслав Колосков Артём Дзюба ещё теги
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