Гагнидзе: «Не имеет значения, играю я или нет, главное — чемпионство»

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о своих выступлениях в нынешнем сезоне.

Напомним, 21-летний футболист провёл 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

По словам Гагнидзе, хоть он и недоволен своим игровым временем, сейчас самое главное для всей команды — это борьба за чемпионство.

«Не могу сказать, что я доволен своими игровым временем. Да и сейчас самое важное, что «Динамо» в шаге от чемпионства. В данном моменте не имеет значения, играю я или нет», — цитирует Гагнидзе Metaratings.

После 29 туров РПЛ «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой заключительный матч в этом сезоне «бело-голубые» проведут 25 мая против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.