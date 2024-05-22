Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гагнидзе: «Не имеет значения, играю я или нет, главное — чемпионство»

22 Мая 2024 • 09:32 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе высказался о своих выступлениях в нынешнем сезоне.

Напомним, 21-летний футболист провёл 15 матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

По словам Гагнидзе, хоть он и недоволен своим игровым временем, сейчас самое главное для всей команды — это борьба за чемпионство.

«Не могу сказать, что я доволен своими игровым временем. Да и сейчас самое важное, что «Динамо» в шаге от чемпионства. В данном моменте не имеет значения, играю я или нет», — цитирует Гагнидзе Metaratings.

После 29 туров РПЛ «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка. Свой заключительный матч в этом сезоне «бело-голубые» проведут 25 мая против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Лука Гагнидзе

Новости по матчу

Сегодня, 22 Мая
09:32
Гагнидзе: «Не имеет значения, играю я или нет, главное — чемпионство»
21 Мая
23:02
Березовский: «У Сперцяна огромный потенциал»
19:38
Пикущак – о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Надежда умирает последней»
19:36
Фильцов: «Динамо» станет чемпионом»
18:51
Силкин оценил работу Лички в «Динамо»
18:40
Деменко считает, что «Краснодар» не будет держать Сперцяна
18:30
Радимов объяснил, чего не хватает «Краснодару» в борьбе за чемпионство
17:28
Дьяков считает, что Тюкавин готов к переезду в Европу
16:26
Кордоба: «В матче с «Динамо» сделаем всё возможное, чтобы завоевать титул»
14:40
«Никто не наиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ
10:34
Байрамян – о чемпионской гонке в РПЛ: «Не помню, когда была такая интрига»
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
14:09
Появилась информация о состоянии Тюкавина
13:45
Орещук: «Тюкавину надо провести в «Динамо» ещё один сезон»
13:15
Масалитин: «Динамо» важно не перетянуть с продажей Тюкавина в Европу»
10:58
Личка оценил шансы Тюкавина стать лучшим игроком РПЛ
10:42
Кордоба: «Меня не беспокоит то, что я не забиваю в нескольких играх»
09:49
Гранат заявил, что боится сглазить «Динамо»
19 Мая
22:38
Жоаозиньо: «Я всегда говорил, что болею за «Краснодар»
21:29
Пименов считает, что «Динамо» может побороться за чемпионство в следующем сезоне
14:39
Чавес: «Не ожидал, что с «Динамо» буду бороться за чемпионство так рано»
13:24
Марков: «В гонке бомбардиров впечатлил Тюкавин»
12:53
Марков: «Надеюсь, «Динамо» станет чемпионом, болельщики ждали практически 50 лет»
12:01
Пименов: «До чемпионства «Динамо» остался всего один шаг»
11:29
Скопинцев: «Голы Нгамалё на последних минутах — мастерство, его пик»
11:23
Гафин высказался об интересе «Динамо» к Джикии и Лунёву
11:07
Скопинцев: «Динамо» два раза выиграло у «Зенита», это надо уважать»
10:49
Гафин: «Мы не заинтересованы в продаже Тюкавина в любой другой российский клуб»
10:18
Скопинцев: «В матче с «Крыльями Советов» болельщики добавили нам сил»
18 Мая
23:19
Сафонов рассказал, что должен сделать «Краснодар» для чемпионства 1
22:11
Ещенко — о «Динамо»: «Если они выиграют золото, это будет заслуженно»
21:19
Точилин: «Матч «Краснодар» - «Динамо» будет самым важным в чемпионате»
21:00
Шикунов — о «Динамо»: «Сейчас уже тяжело что-то с ними сделать»
20:27
Орещук надеется, что «Динамо» выиграет РПЛ
16:57
Терёхин: «Личка сумел сплотить «Динамо»
17 Мая
20:42
Паршивлюк высказался о шансах «Динамо»: «На бумаге это так»
15 Мая
19:33
Кински считает, что в чемпионской гонке РПЛ всё решится в матче «Краснодар» — «Динамо»
07 Мая
21:58
Тарханов назвал матч, в котором решится судьба чемпионства в РПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
КРАСНОДАР ДИНАМО МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ» Только два тренера могут возглавить «Манчестер Юнайтед» - названы имена
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду»
Спортивные новости
Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира-2024 Канада обыграла Чехию и стала победителем группы А на чемпионате мира по хоккею Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Мая
09:44 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Дзюба не играет, все разговоры о нём - бестолковые»
09:32 · Россия. Премьер-лига
Гагнидзе: «Не имеет значения, играю я или нет, главное — чемпионство»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Халк заявил, что российские игроки «Зенита» завидовали ему и Витселю
08:13 · Россия. Премьер-лига
В «Динамо» заявили, что ищут усиление на все позиции
21 Мая
23:25 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Шиннике» довольны Дмитрием Черышевым, клуб предложил ему новый контракт
23:13 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв допустил, что на Вернблума в Швеции оказали давление
23:02 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «У Сперцяна огромный потенциал»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Понтус – пешка, что ему скажут – то и будет гавкать»
22:50 · Россия. Премьер-лига
Алдонин считает Набабкина легендой ЦСКА
22:27 · Россия. Премьер-лига
Вернблум закрыл посты и комментарии в своей соцсети после слов о России
22:16 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Дзюба и Смолов уже не тянут уровень топ-клубов РПЛ, это нормально»
21:12 · Кубок России
Деменко заявил, что в Суперфинале Кубка России нет фаворита
21:06 · Россия. Премьер-лига
Даку: «Рыбус – хороший игрок, но удерживать его – не моя задача»
20:57 · Россия. Премьер-лига
Дркушич: «У нас нет настроения после вылета «Сочи»
20:56 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда назвал свои любимые места в Москве
Все новости
Рекомендуем