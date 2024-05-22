Халк заявил, что российские игроки «Зенита» завидовали ему и Витселю

Бывший нападающий «Зенита» Халк рассказал о периоде своей карьеры в петербургском клубе.

По словам бразильского футболиста, ряд российских игроков завидовали ему и бельгийцу Акселю Витселю из-за высоких зарплат и популярности.

«Мы забивали мячи, но партнёры по команде не праздновали их, они отворачивались. Я не желал быть лучше остальных. Через полгода я сказал им о намерении покинуть команду, в ответ президент убрал из состава пятерых футболистов и продлил со мной контракт. Затем мы выиграли все трофеи, атмосфера в команде была прекрасной», — приводит слова Халка Noataque.

Напомним, Халк выступал за «Зенит» в период с 2012 по 2016 год. В составе петербургского клуба нападающий успел выиграть чемпионат, Кубок и Суперкубок России.