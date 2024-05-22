В «Динамо» заявили, что ищут усиление на все позиции

Павел Пивоваров, гендиректор московского «Динамо», поделился мыслями о планах «бело-голубых» в летнее трансферное окно.
«Мы ищем усиление на все позиции постоянно. Все решения по трансферам будем принимать по окончании сезона, во внесоревновательный период. Об этом мы уже говорили», - передает слова руководителя Metaratings.ru.
За тур до завершения сезона Российской премьер-лиги «Динамо» с 56 баллами лидирует в турнирной таблице. Подопечные Марцела Лички опережают идущий вторым «Зенит» на два очка. В заключительном туре чемпионата страны динамовцы на выезде встретятся с «Краснодаром» 25 мая.
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