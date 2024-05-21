Пономарёв допустил, что на Вернблума в Швеции оказали давление

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА оценил недавние слова экс-легионера «армейцев» Понтуса Вернблума. Швед извинился за время своей карьеры, проведённое в стане «армейцев».

«Здесь есть два варианта. Более реалистичный, первый - на Понтуса оказывается давление, он хочет сохранить свои счета, чтобы их не заморозили. Он прилично заработал у нас. Второй, если он извинился от чистого сердца – он неблагодарная скотина. Хочу верить в первый вариант», - говорит Пономарёв для «РБ Спорт».

Напомним, что Вернблум выступал в ЦСКА с 2012 по 2018 годы, за столичный армейский клуб он сыграл в более чем 200 матчей официально статуса.

Вернблум извинился за что, что выступал в России