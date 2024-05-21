Березовский: «У Сперцяна огромный потенциал»

Роман Березовский, в прошлом вратарь московского «Динамо», высказался о полузащитнике краснодарской команды Эдуарде Сперцяне.

- Потенциал у Эдика огромный. Гораздо более слабые игроки играют в амплуа Эдика в топ-лигах. И ведь он продолжает прогрессировать, - цитирует Романа Березовского Sport24.

Ранее появилась информация, что Сперцян ближайшим летом может покинуть «Краснодар», сообщалось об интересе к футболисту со стороны дортмундской «Боруссии».

В этом сезоне полузащитник записал на свой счёт 11 голов и семь ассистов на партнёров, проведя 32 матча за «быков». Его контракт с клубом действует до 2026 года.