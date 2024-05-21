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Канчельскис: «Понтус – пешка, что ему скажут – то и будет гавкать»

21 Мая 2024 • 22:50 Комментировать

Тренер кыргызстанского клуба «Мурас Юнайтед» и бывший российский футболист Андрей Канчельскис прокомментировал недавние слова экс-опорника ЦСКА Понтуса Вернблума. В них он извинился перед шведским народом за то, что провёл в России целых шесть лет карьеры – с 2012 по 2018 годы.

«Он негодяй, лицемер. Что ему скажут, то он и будет гавкать. Понтус — пешка, которой управляют. Пусть извиняется, что вообще в футбол начал играть. Почему он это не говорит?», - приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее Вернблум закрыл посты и комментарии в своей социальной сети из-за того, что на его слова отреагировали болельщики ЦСКА.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Канчельскис Понтус Вернблум ещё теги
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