Алдонин считает Набабкина легендой ЦСКА

Евгений Алдонин, в прошлом игрок «армейского» клуба, высказался о защитнике столичной команды Кирилле Набабкине.

Ранее «армейцы» сообщили, что в конце этого сезона защитник покинет клуб.

- Кирилл в составе ЦСКА провёл прекрасную карьеру. Считаю, конечно, это легенда ЦСКА! Тут ни прибавить, ни убавить, - цитирует Евгения Алдонина Legalbet.

Набабкин играет в составе ЦСКА с 2010 года, вместе с клубом он три раза выигрывал РПЛ и столько же раз Кубок страны. В текущем сезоне Набабкин провёл в РПЛ 14 матчей и отметился одной голевой передачей.

25 мая ЦСКА на своём поле примет «Урал», начало встречи запланировано на 16:30 по мск.