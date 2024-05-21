Вернблум закрыл посты и комментарии в своей соцсети после слов о России

21 мая в российском футбольном медиапространстве внезапно появился игрок, который уже несколько лет как завершил карьеру. Это бывший шведский опорник ЦСКА Понтус Вернблум, синонимом игры которого в центре поля была жёлтая карточка.

Так, Вернблум в разговоре с одним из изданий извинился за свой период карьеры в России, аргументируя это тем, что тогда в мире была «иная ситуация». А играл швед в московском клубе целых шесть лет – с 2012 года по 2018.

Это не могло не задеть болельщиков ЦСКА, которые массово начали писать Понтусу комментарии. Из-за этого Вернблум закрыл возможность комментирования, а также свободного просмотра своих постов.

Всего в армейском клубе он провёл более 200 матчей.