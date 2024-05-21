Камоцци: «Дзюба и Смолов уже не тянут уровень топ-клубов РПЛ, это нормально»

Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци полагает, что форварды Артём Дзюба и Фёдор Смолов уже не могут в полную силу играть в РПЛ и выглядят в ней достаточно слабо. Но это нормальное явление, ведь причина – объективна, возраст, уверен Камоцци.

«Хорошие нападающие, несколько лет назад были лучшими в России. Но сейчас их карьеры близки к концу. Это нормально, что уровень их игры падает. Уровню топ-клубов они не соответствуют», - говорит Камоцци «РБ Спорт».

На данный момент Дзюба, скорее всего, уйдёт из «Локомотива», Смолов пока тоже не подписал новый контракт с «Динамо». Соглашения обоих футболистов со своими клубами рассчитаны до конца сезона.