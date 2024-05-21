Даку: «Рыбус – хороший игрок, но удерживать его – не моя задача»

Мирлинд Даку, форвард казанской команды, оценил игру своего партнёра Мацея Рыбуса.

Ранее агент польского футболиста Роман Орещук сообщил, что клуб пока не начинал вести с нападающим переговоры о продлении контракта, которое истекает в конце июня. За «Рубин» Рыбус выступает с лета прошлого года.

- Мацей хороший игрок, но удерживать его - не моя задача. Я не знаю, что решит клуб. Он долго был травмирован, но сейчас играет, - цитирует форварда «Рубина» «Матч ТВ».

На счету 34-летнего игрока семь матчей за казанскую команду, один забитый мяч и одна результативная передача.

«Рубин» в заключительном матче сезона дома примет «Сочи», игра пройдёт 25 мая.