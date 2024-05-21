Дркушич: «У нас нет настроения после вылета «Сочи»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич высказался о вылете команды в Мелбет-Первую лигу.

«Конечно, у нас нет настроения после вылета «Сочи». Было достаточно шансов, чтобы остаться в РПЛ. Жалко, что не воспользовались ими», — приводит слова Дркушича Metaratings.

Футболист считает, что в текущем сезоне все было против «Сочи», ведь было упущено много очков в тех матчах, где команда показывала хорошую игру.

В нынешнем сезоне 24-летний Дркушич принял участие в 23 матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

В последнем туре чемпионата России «Сочи» встретится на выезде с «Рубином». Игра между командами пройдет 25 мая.