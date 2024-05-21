Бонгонда назвал свои любимые места в Москве

Тео Бонгонда, игрок столичной команды, рассказал, какие места в Москве являются для него любимыми.

Бонгонда перешёл в «Спартак» летом прошлого года из испанского «Кадиса», подписав контракт до 2027 года. В этом сезоне 28-летний футболист провёл 34 матча, записал на свой счёт восемь забитых голов и сделал две результативные передачи на партнёров.

- Я чувствую себя как дома. Стадион и база «Спартака» — мои любимые места в Москве. Я также люблю проводить время дома, спать и играть в Call of Duty, - цитирует игрока «Спартака» «Матч ТВ».

«Красно-белые» в последнем туре этого сезона сыграют против «Оренбурга», игра пройдёт 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по мск.