Селюк назвал чемпиона РПЛ

Известный агент Дмитрий Селюк ответил на вопрос о том, кто станет чемпионом России по итогам сезона – 2023/24.

«Кто станет чемпионом в РПЛ? «Зенит». «Краснодар» обыграет «Динамо», петербуржцы обыграют «Ростов», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

По итогам 29 сыгранных туров на вершине турнирной таблицы находится «Динамо», в копилке которого 56 набранных очков. «Зенит» (54 очка) располагается на второй позиции, а замыкает тройку «Краснодар» (53 очка).

Все матчи заключительного тура РПЛ пройдут 25 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.