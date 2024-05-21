Давыдов предположил, как сыграют «Динамо» и «Краснодар»

Экс-форвард «Спартака» Денис Давыдов высказался о предстоящем матче между «Краснодаром» и «Динамо».

— Есть чуйка, что в матче будет ничья. «Краснодар» даст бой, будет хороший матч, — цитирует Давыдова портал «РБ Спорт».

Напомним, в ближайшую субботу, 25 мая, состоится заключительный тур чемпионата России – 2023/24. В одном из матчей «Краснодар» примет у себя дома «Динамо». Старт поединка запланирован в 16:30 по мск.

Стоит сказать, что если «Динамо» не проиграет, то станет чемпионом страны. Однако в случае поражения золотые медали могут достаться «Краснодару» или «Зениту», который встретится с «Ростовом».