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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рахимов сравнил «Сочи» с раненым зверем

21 Мая 2024 • 20:20 Комментировать

Рашид Рахимов, главный тренер казанского «Рубина» высказался о «Сочи». С этой командой его коллективу предстоит сыграть дома в последнем, 30-м туре Российской премьер-лиги.

«Сочи» сейчас как раненый зверь, который до последнего кусаться будет, даже если клуб вылетел. Считаю, это очень опасный соперник, раскрепощенный. Могут поймать кураж. Недооценки быть не должно», - говорит Рахимов для пресс-службы «Рубина».

Напомним, что сочинцы сейчас уже официально вылетели из РПЛ. «Рубин» же может завершить чемпионат в первой семёрке, если обыграет «Сочи», а «Ростов» проиграет в Питере кандидату на чемпионский титул – «Зениту».

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