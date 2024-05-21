Появилась информация о будущем крайнего защитника «Ростова» Дениса Терентьева.

Как стало известно порталу «РБ Спорт», 31-летний футболист покинет команду предстоящим летом на правах свободного агента.

Стоит сказать, что ранее сам Терентьев рассказывал о своем желании продолжить карьеру в составе «Ростова».

Терентьев защищает цвета дончан с октября 2020 года. В текущей кампании он принял участие в 23 встречах во всех турнирах и смог отметиться одним забитым мячом.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Терентьева составляет 400 тысяч евро.