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Даванков – о Fan ID: «Трибуны пустые, а значит, что закон не работает»

21 Мая 2024 • 20:08 Комментировать

Владислав Даванков, кандидат в президенты России на минувших выборах 2024 года от партии «Новые люди» заявил, что он и его партия не поддерживают Fan ID, иначе именуемый как «паспорт болельщика». Без него нельзя посетить все игры Российской премьер-лиги с весны 2023 года.

«Я однозначно не поддерживаю Fan ID. Мы не голосовали за этот законопроект. Время покажет, но наша партия его не поддержала. Мы видим пустые трибуны. Это значит, что закон не действует», - говорит Даванков для Metaratings.

Как добавил политик, пришло время начать обсуждение по поводу того, эффективна ли эта введённая мера.

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