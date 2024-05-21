«Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ

В субботу пройдут матчи последнего тура Российской премьер-лиги. Сразу три команды претендуют на чемпионский титул, да и в нижней части турнирной таблицы ситуация интересная. В общем, будет жарко. А пока сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает читателям обо всех интригах.

Заруба на троих: на кону титул

В этом сезоне имя чемпиона России определится в последнем туре. При этом на титул претендуют сразу три команды – «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

М Команда И В Н П РМ О 1 Динамо 29 16 8 5 53:38 56 2 Зенит 29 16 6 7 50:26 54 3 Краснодар 29 15 8 6 44:29 53 4 Локомотив 29 13 11 5 49:37 50

«Краснодар» - «Динамо»

«Зенит» - «Ростов»

Важно сразу проговорить несколько моментов:

- если «Динамо» и «Зенит» наберут по 57 очков, выше финиширует «Динамо» по результатам личных встреч (6 очков против 0);

- если «Краснодар» и «Динамо» наберут по 56 очков, выше финиширует «Краснодар» по результатам личных встреч (при таком раскладе будет 6 очков против 0).

Учитывая эти два момента, ситуация такова:

- «Динамо» для чемпионства необходимо и достаточно не проиграть «Краснодару»;

- «Зениту» для чемпионства нужна победа над «Ростовом» и поражение «Динамо» от «Краснодара»;

- «Краснодару» для чемпионства нужна победа над «Динамо» и потеря очков «Зенитом».

Кстати, «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» точно будут медалистами. «Локомотив» может догнать «быков» по очкам, но при таком раскладе «Краснодар» будет выше по общему количеству побед (в личных встречах у команд паритет – по 2 очка).

Для полноты картины отметим, что если «Зенит» и «Краснодар» наберут по 54 очка, то питерцы займут второе место, а краснодарцы – третье. В личных встречах перевес у «Зенита» (4 очка против 1).

Битва за выживание

«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. По итогам последнего тура команда лишь может подняться с последнего места на 15-е, если догонит по очкам «Балтику». По личным встречам сочинцы лучше (4 очка против 1).

М Куда Команда И В Н Р РМ О 11 Урал 29 7 9 13 30:44 30 12 Оренбург 29 7 9 13 34:41 30 13 стыки Факел 29 6 11 12 20:31 29 14 стыки Пари НН 29 8 5 16 28:50 29 15 вылет Балтика 29 7 5 17 32:39 26 16 вылет Сочи 29 5 8 16 36:47 23

ЦСКА – «Урал»

«Оренбург» - «Спартак»

«Факел» - «Ахмат»

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«Крылья Советов» - «Пари НН»

«Балтика» - «Локомотив»

«Балтика» может подняться в зону стыковых матчей. Для этого калининградцам нужно обыгрывать «Локомотив» и надеяться, что хотя бы один из дуэта «Факел» - «Пари НН» проиграет свой матч. «Балтика» превосходит по личным встречам и воронежцев (4 очка против 1), и нижегородцев (5 очка против 1).

Проговорим интересный расклад: если «Факел», «Пари НН» и «Балтика» наберут по 29 очков, то они расставятся по местам так:

13 место – «Балтика» (8 очков в очных матчах), 14 место – «Факел» (5 очков), 15 место – «Пари НН» (2 очка).

«Факелу» и «Пари НН» достаточно набрать по одному очку, чтобы точно избежать прямого вылета и хотя бы остаться в зоне стыковых игр. Но, конечно, обе команды должны стараться выиграть свои матчи, чтобы иметь хорошие шансы даже избежать «стыков». Но всё будет зависеть ещё и от результатов «Урала» и «Оренбурга».

Вариантов здесь огромное множество, в том числе не исключён вариант, при котором по 30 очков наберут 4 команды. Тогда когда расположатся так:

11 место – «Факел» (10 очков в очных матчах), 12 место – «Пари НН» (8 очков), 13 место – «Урал» (7 очков), 14 место – «Оренбург» (5 очков).

При этом по 30 очков могут набрать ещё и каждые три команды из этого списка. Тогда их конкретные места могут зависеть ещё и от результата четвёртой команды. Например, «Урал», «Оренбург» и «Факел» могут набрать по 30 очков, но «Пари НН» может как победить (тогда нижегородцы будут выше всей тройки), так и проиграть (тогда нижегородцы будут ниже всей тройки). То есть проговорить сейчас прямо все расклады невероятно сложно. Для комфорта сведём очные матчи команд из этой зоны в таблицу.

Команды 1 2 3 4 5 1 - Урал Х 3:3, 2:0 0:0, 0:0 0:0, 0:1 2:1, 1:0 2 - Оренбург 0:2, 3:3 Х 1:2, 0:0 3:1, 1:3 1:0, 0:1 3 - Факел 0:0, 0:0 0:0, 2:1 Х 2:0, 1:1 0:0, 1:2 4 - Пари НН 1:0, 0:0 3:1, 1:3 1:1, 0:2 Х 0:0, 0:2 5 - Балтика 0:1, 1:2 1:0, 0:1 2:1, 0:0 2:0, 0:0 Х

Отметим, что «Урал» и «Оренбург» держат всё в своих руках. Если они выиграют свои матчи, то точно не опустятся в стыки. А вот при потерях очков им нужно будет надеяться на другие результаты.

Подготовил Александр Тихий.