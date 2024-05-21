«Зенит» может оставить «Динамо» у разбитого корыта – все интриги последнего тура РПЛ

В субботу пройдут матчи последнего тура Российской премьер-лиги. Сразу три команды претендуют на чемпионский титул, да и в нижней части турнирной таблицы ситуация интересная. В общем, будет жарко. А пока сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает читателям обо всех интригах.
Заруба на троих: на кону титул
В этом сезоне имя чемпиона России определится в последнем туре. При этом на титул претендуют сразу три команды – «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53:38
|56
|2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50:26
|54
|3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44:29
|53
|4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49:37
|50
Важно сразу проговорить несколько моментов:
- если «Динамо» и «Зенит» наберут по 57 очков, выше финиширует «Динамо» по результатам личных встреч (6 очков против 0);
- если «Краснодар» и «Динамо» наберут по 56 очков, выше финиширует «Краснодар» по результатам личных встреч (при таком раскладе будет 6 очков против 0).
Учитывая эти два момента, ситуация такова:
- «Динамо» для чемпионства необходимо и достаточно не проиграть «Краснодару»;
- «Зениту» для чемпионства нужна победа над «Ростовом» и поражение «Динамо» от «Краснодара»;
- «Краснодару» для чемпионства нужна победа над «Динамо» и потеря очков «Зенитом».
Кстати, «Динамо», «Зенит» и «Краснодар» точно будут медалистами. «Локомотив» может догнать «быков» по очкам, но при таком раскладе «Краснодар» будет выше по общему количеству побед (в личных встречах у команд паритет – по 2 очка).
Для полноты картины отметим, что если «Зенит» и «Краснодар» наберут по 54 очка, то питерцы займут второе место, а краснодарцы – третье. В личных встречах перевес у «Зенита» (4 очка против 1).
Битва за выживание
«Сочи» потерял шансы на сохранение прописки в Премьер-лиге. По итогам последнего тура команда лишь может подняться с последнего места на 15-е, если догонит по очкам «Балтику». По личным встречам сочинцы лучше (4 очка против 1).
|М
|Куда
|Команда
|И
|В
|Н
|Р
|РМ
|О
|11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30:44
|30
|12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34:41
|30
|13
|стыки
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20:31
|29
|14
|стыки
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28:50
|29
|15
|вылет
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32:39
|26
|16
|вылет
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36:47
|23
«Балтика» может подняться в зону стыковых матчей. Для этого калининградцам нужно обыгрывать «Локомотив» и надеяться, что хотя бы один из дуэта «Факел» - «Пари НН» проиграет свой матч. «Балтика» превосходит по личным встречам и воронежцев (4 очка против 1), и нижегородцев (5 очка против 1).
Проговорим интересный расклад: если «Факел», «Пари НН» и «Балтика» наберут по 29 очков, то они расставятся по местам так:
13 место – «Балтика» (8 очков в очных матчах), 14 место – «Факел» (5 очков), 15 место – «Пари НН» (2 очка).
«Факелу» и «Пари НН» достаточно набрать по одному очку, чтобы точно избежать прямого вылета и хотя бы остаться в зоне стыковых игр. Но, конечно, обе команды должны стараться выиграть свои матчи, чтобы иметь хорошие шансы даже избежать «стыков». Но всё будет зависеть ещё и от результатов «Урала» и «Оренбурга».
Вариантов здесь огромное множество, в том числе не исключён вариант, при котором по 30 очков наберут 4 команды. Тогда когда расположатся так:
11 место – «Факел» (10 очков в очных матчах), 12 место – «Пари НН» (8 очков), 13 место – «Урал» (7 очков), 14 место – «Оренбург» (5 очков).
При этом по 30 очков могут набрать ещё и каждые три команды из этого списка. Тогда их конкретные места могут зависеть ещё и от результата четвёртой команды. Например, «Урал», «Оренбург» и «Факел» могут набрать по 30 очков, но «Пари НН» может как победить (тогда нижегородцы будут выше всей тройки), так и проиграть (тогда нижегородцы будут ниже всей тройки). То есть проговорить сейчас прямо все расклады невероятно сложно. Для комфорта сведём очные матчи команд из этой зоны в таблицу.
|Команды
|1
|2
|3
|4
|5
|1 - Урал
|Х
|3:3, 2:0
|0:0, 0:0
|0:0, 0:1
|2:1, 1:0
|2 - Оренбург
|0:2, 3:3
|Х
|1:2, 0:0
|3:1, 1:3
|1:0, 0:1
|3 - Факел
|0:0, 0:0
|0:0, 2:1
|Х
|2:0, 1:1
|0:0, 1:2
|4 - Пари НН
|1:0, 0:0
|3:1, 1:3
|1:1, 0:2
|Х
|0:0, 0:2
|5 - Балтика
|0:1, 1:2
|1:0, 0:1
|2:1, 0:0
|2:0, 0:0
|Х
Отметим, что «Урал» и «Оренбург» держат всё в своих руках. Если они выиграют свои матчи, то точно не опустятся в стыки. А вот при потерях очков им нужно будет надеяться на другие результаты.
Подготовил Александр Тихий.
По сути актуален лишь вопрос: что важнее - серебро для Краснодара или золото для москвичей
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