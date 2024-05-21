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Алдонин назвал игроков, которые стали открытием сезона в РПЛ

21 Мая 2024 • 19:55 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Урал
25.05 16:30

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин ответил на вопрос о том, кто стал открытием текущего розыгрыша чемпионата России.

«Файзуллаев очень ярко себя проявил. Он держит высокую планку, хотя еще и молод», — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что еще выделил бы хавбека «Балтики» Данилу Козлова, который показывает зрелую игру.

В текущей кампании вингер ЦСКА Аббосбек Файзуллаев появился на поле в 31 матче во всех турнирах, забил пять голов и стал автором семи ассистов.

На счету 19-летнего Данилы Козлова 13 выходов на поле в составе «Балтики», три забитых мяча и четыре голевых паса.

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ЦСКА Москва Балтика Евгений Алдонин Данила Козлов Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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