Пономарёв: «Набабкин оставался в ЦСКА ради сумасшедшей зарплаты»

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА высказался о Кирилле Набабкине. Этот защитник по итогу сезона официально покинет «красно-синих», по крайней мере, как игрок.

«Хватит ему сидеть в ЦСКА. В этом году он уже почти не играл. Чего ему торчать в команде? Конечно, зарплата сумасшедшие, вот и был там. Получал деньги, кушал хорошо на сборах, тренировался, что еще ему надо?», - задаётся вопросом Владимир Пономарёв для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Набабкин в ЦСКА уже почти 15 лет. В клуб он перебрался в 2010 году, когда его прошлая команда, ФК «Москва» расформировалась.

В текущем сезоне Кирилл провёл за ЦСКА 20 матчей во всех турнирах, в них он отметился одной голевой передачей.