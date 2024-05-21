«Семак заслужил новый контракт» — Тарханов

Известный тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о том, нужно ли «Зениту» сменить наставника.

«Нет, а зачем? Семак там все выигрывает, дает результат. Заслужил своей работой новый контракт. То, что конкуренция в чемпионате возросла, — этому только порадоваться можно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, Сергей Семак является главным тренером «Зенита» с 2018 года. В нынешнем сезоне «сине-бело-голубые» находятся на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 51 очко. Отставание команды от лидирующего «Динамо» составляет два зачетных балла.