Марков: «В Воронеже меня узнают практически на каждой прогулке»

Форвард «Факела» Евгений Марков ещё раз подтвердил тот факт, что Воронеж является футбольным городом. Он рассказал, что почти каждый раз, когда он выходит с семьёй на прогулку, его узнают на улице.

«Много где играл, но «Факел» — первая команда, когда меня узнают практически на каждой прогулке с детьми. Когда на детской площадке стоишь 30 минут и фотографируешься с детьми, очень приятно», - говорит Марков для «Чемпионата».

Отметим, что «Факел» по-прежнему может вылететь из РПЛ. У коллектива на данный момент лишь 13 место турнирной таблицы и 29 очков, от безопасной зоны отставание балл.

В 30-м туре «огнеопасным» играть с «Ахматом» дома.