Пикущак – о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Надежда умирает последней»

Игорь Пикущак, ранее выступавший за «быков», высказался о шансах краснодарской команды на победу в РПЛ.

- «Если говорить о шансах «Краснодара» на чемпионство, то надежда умирает последней. Но «Динамо» сейчас на подъёме. Будем надеяться, что команде Мусаева удастся победить и добыть чемпионство. Но не будем забывать про «Зенит», у них с «Ростовом» тоже будет интересная игра, - цитирует экс-игрока «Краснодара» «Чемпионат».

Коллектив Мурада Мусаева за тур до конца сезона имеет в своей копилке 53 балла и идёт на третьей строчке в таблице. На втором месте идёт «Зенит», у которого 54 очка, а лидирует столичное «Динамо», набравшее 56 баллов. В 30-м туре «Краснодар» на своём поле встретится с московским коллективом, игра пройдёт 25 мая, начало встречи запланировано на 16:30 по мск.