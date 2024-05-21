Талалаев – о «Химках»: «Мы собрали игроков голодных до футбола»

Андрей Талалаев, главный тренер «Химок» высказался о своих игроках. Они на неделе выполнили задачу и вышли напрямую в Российскую премьер-лигу на будущий сезон.

«Все хотели этого. Мы оставили игроков голодных до футбола. Собрали людей, в которых мы не сомневались. Плюс знания и опыт тренерского штаба, полученные в Первой лиге», - говорит Талалев для Vprognoze.ru.

Напомним, что сейчас «Химки» - на чистом первом месте в рамках Мелбет-Первой лиги. У команды в активе набрано 63 балла. в 34-м, заключительном туре первенства химчанам предстоит сыграть дома против новороссийского «Черноморца», кандидата на вылет.