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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фильцов: «Динамо» станет чемпионом»

21 Мая 2024 • 19:36 Комментировать
Краснодар
...
Динамо Москва
25.05 16:30

Экс-футболист «Краснодара» Александр Фильцов высказался о чемпионской гонке в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Думаю, скорее «Динамо» станет чемпионом, чем «Зенит» или «Краснодар». Все в руках «Динамо», для титула им надо набрать одно очко», — приводит слова Фильцова Legalbet.

По мнению эксперта, «Динамо» заслужило трофей, ведь команда проявляла характер в нужный момент.

За тур до конца сезона «Динамо» занимает первое место в чемпионате России, опережая идущий на второй строчке «Зенит» на два очка.

В заключительном туре подопечные Марцела Лички сыграют на своем поле против «Краснодара». Для оформления чемпионского титула «бело-голубым» достаточно сыграть вничью.

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