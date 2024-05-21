Два игрока «Рубина» поедут на Олимпиаду во Францию

Два футболиста казанского «Рубина» поедут на Олимпийские игры во Францию, которые пройдут грядущим летом. Об этом сообщил Рашид Рахимов, главный тренер казанской команды.

Как сообщает Metaratings, речь идёт про хавбека Умарали Рахмоналиева и защитника Рустама Ашурматова. Напомним, что их команда, молодёжная сборная Узбекистана впервые в истории пробилась на футбольный турнир олимпийских игр. Пройдёт турнир с 24 июля по 10 августа, примут его семь городов Франции.

Напомним, что «Рубин» на данный момент занимает в РПЛ восьмое место турнирной таблицы и имеет в своём активе 41 набранный балл.