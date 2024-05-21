Ташуев: «В «Пари НН» немножко ошиблись с увольнением Юрана»

Сергей Ташуев, экс-наставник «Факела», высказался об увольнении Сергея Юрана из «Пари НН».

- Моё мнение – в «Пари НН» немножко ошиблись с увольнением Юрана. Но внутри виднее. На самом деле, я не знаю – может, там было сделано всё для тренера, но пошло не так, как нужно. А может быть, нет, - цитирует бывшего тренера «Факела» Vprognoze.ru.

Напомним, Юран был уволен из нижегородского клуба в конце апреля, вместо него команду возглавил серб Саша Илич. За тур до конца чемпионата «Пари НН» занимает 14 строчку в турнирной таблице. 25 мая нижегородцы в Самаре сыграют с «Крыльями Советов», начало встречи запланировано на 16:30 по столичному времени.