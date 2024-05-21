Радимов предположил, кто летом усилит «Спартак» и «Локомотив»

Российский тренер Владислав Радимов высказался о том, кто из нападающих может продолжить карьеру в «Спартаке» или «Локомотиве».

По мнению специалиста, Конате, Гуарирапа или Даку пойдут на повышение в летнее трансферное окно.

«Один из этих трех футболистов окажется в «Спартаке», один — в «Локомотиве», — заявил Радимов «РБ Спорту».

По итогам 29 туров «Локомотив» находится на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 50 очков. «Спартак» располагается на пятой позиции, сумев заработать 49 зачетных баллов.

В последнем туре РПЛ «Локомотив» сыграет на выезде с «Балтикой», а «Спартак» встретится в гостях с «Оренбургом».