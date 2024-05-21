Ташуев: «Илич понял, что он попал в достаточно серьёзную мясорубку»

Известный российский специалист Сергей Ташуев поделился мнением о главном тренере «Пари НН» Саше Иличе.

Сербский тренер возглавил нижегородскую команду в начале этого месяца, сменив Сергея Юрана. На данный момент клуб набрал 29 баллов и за тур до конца сезона идёт на 14 строчке.

- Илич понял, что он попал в достаточно серьёзную мясорубку. Обычно, в такие «моменты минора» клубы приглашают тех людей, который прекрасно знают чемпионат. А здесь взяли человека, который не знает чемпионат, - цитирует экс-наставника «Факела» Vprognoze.ru.

«Пари НН» в последнем туре отправится в гости к «Крыльям Советов», встреча пройдёт 25 мая и стартует в 16:30 по столичному времени.