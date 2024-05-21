Богосавац: «Конечно, я хотел бы, чтобы Адиев остался в «Ахмате»

Мирослав Богосавац, сербский игрок обороны грозненского «Ахамата» выразил желание, чтоб текущий наставник команды Магомед Адиев продолжил работу в клубе.

«Конечно, хотел бы, чтоб он остался. Мы с ним одержали пять побед подряд. Было видно, какую хорошую игру он поставил сборной Казахстана. Это очень качественный тренер», - говорит телеканалу «Матч ТВ» Богосавац.

Напомним, что Адиев совмещает должность главного тренера «Ахмата» с аналогичным постом в национальной сборной Казахстана. Ранее сам Магомед рассказал, когда прояснится его дальнейшее будущее.

«Ахмат» на данный момент занимает 10 место турнирной таблицы РПЛ с 35 баллами в активе. Клуб заблаговременно обезопасил себя от вылета.