Силкин оценил работу Лички в «Динамо»

Российский тренер Сергей Силкин высказался о работе Марцела Лички на посту наставника «Динамо».

«Матч в Краснодаре станет для него решающим. Если он выиграет его, то он по праву станет лучшим в сезоне», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

По итогам 29 сыгранных туров «Динамо» находится на вершине турнирной таблицы чемпионата России. В копилке «бело-голубых» 56 набранных очков. Отрыв столичного клуба от идущего на второй позиции «Зенита» составляет два зачетных балла.

В 30-м туре РПЛ «Динамо» встретится на выезде с «Краснодаром». Игра между командами пройдет 25 мая. Старт поединка запланирован на 16:30 по мск.