Адиев рассказал, когда прояснится его будущее

Магомед Адиев, главный тренер грозненского «Ахмата» и сборной Казахстана совмещает свои должности. Тренер рассказал, когда станет известно его дальнейшее будущее.

«8 мая я уже буду в Казахстане, приступлю к своим прямым обязанностям в сборной. Думаю, точно станет ясно после двух товарищеских игр, 7 июня и 11 июня», - говорит Адиев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что при Адиеве «Ахмат» смог выбраться из зоны вылета этой весной и заблаговременно сохранить себе прописку в Российской премьер-лиге на будущий год. На данный момент у клуба в активе 35 баллов и 10-е место турнирной таблицы.