Рассмотрение дела Безрукова комитетом РФС перенесли

Комитет по этике РФС перенёс рассмотрение дела футболиста «Рубина» Руслана Безрукова. После недавней победы над «Зенитом» Безруков в прямом эфире сказал, что команда ждёт «денежки на карту» от «Краснодара».

Глава комитета по этике Андрей Стукалов сообщил, что дело Безрукова требует всестороннего изучения, а также личного присутствия футболиста. Во вторник Безруков не смог прийти на заседание по уважительной причине. По словам Стукалова, комитет запросил некоторые материалы, которые нужны для рассмотрения дела.

В субботу, 25 мая, пройдут матчи последнего тура Премьер-лиги.

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