Деменко считает, что «Краснодар» не будет держать Сперцяна

Экс-футболист «Краснодара» Максим Деменко отреагировал на информацию о возможном переходе хавбека кубанского клуба Эдуарда Сперцяна в «Боруссию» Дортмунд.

«Самое главное — интерес самого футболиста. Если он захочет перейти, то его никто не будет держать», — заявил Деменко «Чемпионату».

Эксперт считает, что уход Сперцяна станет потерей для «Краснодара», но все знают, как игрок хочет попасть в Европу.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и стал автором семи голевых передач.

Трудовой договор Сперцяна с «Краснодаром» рассчитан до 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость хавбека составляет 18 миллионов евро.