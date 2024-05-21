Радимов объяснил, чего не хватает «Краснодару» в борьбе за чемпионство

Российский тренер Владислав Радимов ответил на вопрос о том, убеждает ли «Краснодар» своей игрой, что он может претендовать на чемпионство.

«Нет, не убеждает, им не хватает баланса. И надо пересмотреть многие вещи», — приводит слова Радимова портал «РБ Спорт».

За один тур до конца сезона подопечные Мурада Мусаева находятся на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Динамо» на три очка.

В рамках 30-го тура чемпионата России «Краснодар» примет у себя дома «Динамо». Игра между командами пройдет 25 мая. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.