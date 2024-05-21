Новый стадион «Факела» готов на 98 процентов

Новый стадион воронежского «Факела», на котором команда будет играть во время реконструкции Центрального стадиона профсоюзов, готов на 98 процентов. Такой цифрой в своём телеграм-канале поделился глава Воронежской области Александр Гусев.

«Побывал сегодня на стройке и проверил ход работ. Газон уложен, на поле выполнена разметка. На Северной и Южной трибунах уже установлены сиденья. Готовность объекта — 98%», - пишет Гусев.

«Факел» по итогу этого сезона ещё может вылететь из РПЛ. Воронежцы сейчас идут на 13 месте турнирной таблицы, очковый запас команды незавидный – всего 29 очков. Отрыв от зоны вылета составляет лишь три балла.

В последнем, 30-м туре чемпионата страны «Факелу» предстоит сыграть с «Ахматом» дома.