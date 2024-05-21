Селюк: «Возможно, Бундеслига – не самый лучший чемпионат для Сперцяна»

Дмитрий Селюк, футбольный агент отреагировал на последние новости о том, что дортмундская «Боруссия», финалист Лиги чемпионов УЕФА интересуется одним из ключевых игроков «Краснодара» - Эдуардом Сперцяном.

«Дай бог, если, как говорится, сложится, удачи. «Краснодар» получит деньги, и всё будет хорошо. Подходит ли Сперцяну Бундеслига? Возможно, не самый лучший вариант для Сперцяна, но, думаю, он сможет играть в «Боруссии», - делится Селюк для Vprognoze.ru.

23-летний игрок провёл в этом сезоне 32 матча, в которых забил 11 голов и оформил семь голевых передач.

Ранее слухи об интересе «Боруссии» к Эдуарду оценил другой российский футбольный агент Алексей Сафонов.