Чанов: Не сомневался, что ЦСКА продлит контракт с Акинфеевым

Экс-тренер ЦСКА Вячеслав Чанов высказался о возможном продлении контракта вратаря Игоря Акинфеева со столичным клубом.

«Ну, я в принципе не сомневался. Я уже рассказывал, что так и будет. Так и получилось. Ничему не удивлен», — цитирует Чанова Vprognoze.

Специалист считает, что Акинфеев хочет играть, а это самый важный фактор.

Ранее появилась информация, что 38-летний голкипер продлит контракт с ЦСКА на два года.

В этом сезоне Акинфеев появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, пропустил 34 гола и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Действующий контракт вратаря с ЦСКА рассчитан до конца июня 2024 года.