Клубы наводят справки по будущему Рыбуса – агент

Агент Роман Орещук, клиентом которого является защитник «Рубина» Мацей Рыбус, высказался о звонках от других клубов.

По словам агента, клубы наводят справки по будущему Рыбуса, однако каких-то конкретных предложений пока нет. Предметные разговоры о будущем 34-летнего игрока будут идти после завершения сезона.

«Звонят клубы и спрашивают о Мацее, но конкретики ни от кого пока не было. Все хотят дождаться конца чемпионата, а потом что-то решать. Мы готовы и открыты к предложениям, а что будет на самом деле, пока тяжело готовить», - цитирует Орещука «Спорт-Экспресс».

Как известно, действующий контракт связывает Рыбуса с «Рубином» до завершения текущего сезона.