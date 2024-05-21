Вернблум извинился за что, что выступал в России

Известный в прошлом футболист Понтус Вернблум извинился перед теми, кто критикует его за выступления в России. Вернблум, как известно, был игроком московского ЦСКА в 2012-2018 годах.

«Когда я переходил в ЦСКА, ситуация в мире была совершенно иной, чем сейчас. Если я задел чьи-то чувства, я хотел бы принести свои извинения», - слова Вернблума приведены на AftonBladet.

За ЦСКА Понтус Вернблум провёл 224 официальных матча, в которых записал на свой счёт 22 гола и 17 результативных передач на партнёров.

Добавим, что Вернблум завершил игровую карьеру летом 2021 года.