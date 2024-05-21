Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин: «Если бы «Зенит» был в порядке, то вопрос о чемпионе уже бы не стоял»

21 Мая 2024 • 18:09 Комментировать
Зенит
...
Ростов
25.05 16:30

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, почему в текущем розыгрыше чемпионата России есть интрига до самого последнего тура.

Эксперт заявил, что главная причина — игра «Зенита», который сдал свои позиции.

«Если бы питерцы были в порядке, то вопрос о чемпионе сейчас бы уже не стоял», — приводит слова Масалитина Vprognoze.

По итогам 29 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Динамо» на два зачетных балла.

Напомним, последние пять розыгрышей РПЛ выиграл «Зенит», однако в этом году клуб рискует остаться без золотых медалей.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин

Новости по матчу

Сегодня, 21 Мая
18:09
Масалитин: «Если бы «Зенит» был в порядке, то вопрос о чемпионе уже бы не стоял»
14:40
«Никто не заиграл на золото»: Балахнин высказался о жаркой развязке в РПЛ
10:11
Мор: «Зная Карпина, уверен, он захочет в матче с «Зенитом» сюрприз преподнести» 1
20 Мая
15:47
Колыванов объяснил, почему не считает «Динамо» явным фаворитом золотой гонки 2
11:52
Лепёхин выразил надежду, что золото РПЛ выиграет «Зенит»
09:15
Вахания рассказал, за счёт чего «Ростову» удалось обыграть «Балтику»
19 Мая
23:08
Сергеев: «В последнем туре не будем смотреть на игру соперников»
20:45
Песьяков ответил, уходит ли он из «Ростова»
20:29
Комличенко отреагировал на информацию о возможном переходе в «Локомотив»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне Стало известно, где Джикия продолжит карьеру Карпин назвал команду, которую будет тренировать в новом сезоне «Бавария» приняла решение по Зидану Тренер «Ливерпуля» Клопп сделал заявление о будущем «Манчестер Сити» сравнялся с «Манчестер Юнайтед» по количеству чемпионских титулов в АПЛ в XXI веке Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных гола Луниным перед финалом Лиги чемпионов Клопп назвал лучшего тренера мира Гвардиола высказался после исторического чемпионства «Манчестер Сити» Морган - о Клоппе: «Одно чемпионство за 8 лет не делает его великим для АПЛ»
«Вильярреал» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:4 «Ахмат» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 Холанн уже превзошёл Месси на пике карьеры: Сможет ли норвежец затмить аргентинца Чудо-гол Кудуса проблемой не стал: «Манчестер Сити» смял «Вест Хэм» и в 10-й раз стал чемпионом Англии Покер Сорлота не помог «Вильярреалу» одолеть мадридский «Реал» «Арсенал» в концовке вырвал победу у «Эвертона», но чемпионом не стал 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу
Спортивные новости
Как сильно на российский хоккей влияет отсутствие национальной сборной на чемпионате мира «Эдмонтон» в седьмом матче обыграл «Ванкувер» и вышел в финал Западной конференции НХЛ Медведев опустился на пятое место в рейтинге АТР Немков высказался о победе Усика над Фьюри Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Мая
19:43 · Россия. Премьер-лига
Марков: «В Воронеже меня узнают практически на каждой прогулке»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Пикущак – о шансах «Краснодара» на чемпионство: «Надежда умирает последней»
19:38 · Россия. Премьер-лига
Талалаев – о «Химках»: «Мы собрали игроков голодных до футбола»
19:36 · Россия. Премьер-лига
Фильцов: «Динамо» станет чемпионом»
19:30 · Россия. Премьер-лига
Два игрока «Рубина» поедут на Олимпиаду во Францию
19:29 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «В «Пари НН» немножко ошиблись с увольнением Юрана»
19:20 · Россия. Премьер-лига
Радимов предположил, кто летом усилит «Спартак» и «Локомотив»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Ташуев: «Илич понял, что он попал в достаточно серьёзную мясорубку»
19:09 · Россия. Премьер-лига
Богосавац: «Конечно, я хотел бы, чтобы Адиев остался в «Ахмате»
18:57 · Кубок России
Роберто Фернандес признан лучшим левым защитником Кубка России официально
18:51 · Россия. Премьер-лига
Силкин оценил работу Лички в «Динамо»
18:50 · Россия. Премьер-лига
Адиев рассказал, когда прояснится его будущее
18:44 · Россия. Премьер-лига
Рассмотрение дела Безрукова комитетом РФС перенесли
18:40 · Россия. Премьер-лига
Деменко считает, что «Краснодар» не будет держать Сперцяна
18:34 · Кубок России
Самый дешёвый билет на Суперфинал Кубка России стоит 500 рублей
Все новости
Рекомендуем