Масалитин: «Если бы «Зенит» был в порядке, то вопрос о чемпионе уже бы не стоял»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, почему в текущем розыгрыше чемпионата России есть интрига до самого последнего тура.

Эксперт заявил, что главная причина — игра «Зенита», который сдал свои позиции.

«Если бы питерцы были в порядке, то вопрос о чемпионе сейчас бы уже не стоял», — приводит слова Масалитина Vprognoze.

По итогам 29 туров «Зенит» находится на второй позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, отставая от лидирующего «Динамо» на два зачетных балла.

Напомним, последние пять розыгрышей РПЛ выиграл «Зенит», однако в этом году клуб рискует остаться без золотых медалей.