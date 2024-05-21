Алексей Сафонов: «Не удивлюсь, если «Боруссия» действительно интересуется Сперцяном»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о последних слухах, связывающих атакующего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и дортмундскую «Боруссию».

«Сперцян с Марко Ройсом играют на разных позициях, но не удивлюсь, если «Боруссия» и вправду им интересуется. Сперцян - футболист хорошего уровня, лидер сборной Армении. Полагаю, может заиграть в любом чемпионате», - говорит Сафонов для Vprognoze.ru.

Напомним, что ранее один из известных порталов сообщал о том, что «Боруссия» видит в Сперцяне якобы замену Марко Ройсу, опытный немец покинет «шмелей» по итогу этого футбольного сезона.