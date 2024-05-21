Карпукас — о Джикии в «Локомотиве»: «Мне как-то всё равно»

Хавбек «Локомотива» Артём Карпукас высказался о возможном приходе защитника «Спартака» Георгия Джикии в стан «красно-зелёных».

«Мне как-то все равно. Захочет играть здесь, все сложится — пусть приходит. Безусловно, Джикия — игрок уровня РПЛ, это даже не обсуждается», — приводит слова Карпукаса «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что Джикия покинет «Спартак» по окончании текущего сезона Российской премьер-лиги. Футболист защищал цвета «красно-белых» с 2017 года.

Агент Джикии сообщил, что игрок близок к заключению трудового соглашения с московским клубом. При этом говорилось, что «Локомотив» не планирует приглашать 30-летнего защитника.