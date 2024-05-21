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Сутормин рассказал о своём будущем

21 Мая 2024 • 17:41 Комментировать
Рубин
...
Сочи
25.05 16:30

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин ответил на вопрос о своём ближайшем будущем.

— Я возвращаюсь в «Зенит», будем общаться с руководством. Нужно понять видение клуба, — заявил Сутормин в беседе с порталом «РБ Спорт».

Напомним, минувшей зимой Сутормин перебрался из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

В нынешнем турнире 30-летний футболист принял участие в девяти матчах в составе «Сочи», отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в полтора миллиона евро.

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