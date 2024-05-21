Сутормин рассказал о своём будущем

Полузащитник «Сочи» Алексей Сутормин ответил на вопрос о своём ближайшем будущем.

— Я возвращаюсь в «Зенит», будем общаться с руководством. Нужно понять видение клуба, — заявил Сутормин в беседе с порталом «РБ Спорт».

Напомним, минувшей зимой Сутормин перебрался из «Зенита» в «Сочи» на правах аренды.

В нынешнем турнире 30-летний футболист принял участие в девяти матчах в составе «Сочи», отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет один ассист.

Контракт Сутормина с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в полтора миллиона евро.