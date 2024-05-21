Селюк объяснил, почему «Зенит» снова станет чемпионом

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что питерский «Зенит» вновь завоюет золотые медали чемпионата России. Он рассказал, почему так произойдёт.

«Краснодар» обыграет «Динамо», петербуржцы обыграют «Ростов». Линекер говорил, что в футбол играют все, а побеждают немцы. А у нас так будет с «Зенитом», - говорит Селюк для «Матч ТВ», добавляя, что питерский клуб уже привык побеждать и сделает это ещё раз.

Напомним, в последнем туре «Динамо» для чемпионского титула нужна хотя бы ничья с «Краснодаром». «Зенит» же принимает дома «Ростов». У динамовцев две победы в сезоне над «Зенитом», поэтому «бело-голубые» по личным встречам опережают питерский клуб.