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Селюк объяснил, почему «Зенит» снова станет чемпионом

21 Мая 2024 • 17:40 Комментировать

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что питерский «Зенит» вновь завоюет золотые медали чемпионата России. Он рассказал, почему так произойдёт.

«Краснодар» обыграет «Динамо», петербуржцы обыграют «Ростов». Линекер говорил, что в футбол играют все, а побеждают немцы. А у нас так будет с «Зенитом», - говорит Селюк для «Матч ТВ», добавляя, что питерский клуб уже привык побеждать и сделает это ещё раз.

Напомним, в последнем туре «Динамо» для чемпионского титула нужна хотя бы ничья с «Краснодаром». «Зенит» же принимает дома «Ростов». У динамовцев две победы в сезоне над «Зенитом», поэтому «бело-голубые» по личным встречам опережают питерский клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динамо Москва Игорь Селюк ещё теги
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