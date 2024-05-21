Дьяков считает, что Тюкавин готов к переезду в Европу

Экс-футболист «Динамо» Виталий Дьяков ответил, стоит ли форварду «бело-голубых» Константину Тюкавину переезжать в Европу.

«Почему нет? Мне кажется, ментально Тюкавин уже готов к переезду в другой чемпионат. Ему надо сто раз подумать и сделать правильный выбор», — приводит слова Дьякова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 21-летний Тюкавин появился на поле в 37 матчах во всех турнирах, забил 17 мячей и записал на свой счет десять результативных передач.

Контракт нападающего с «Динамо» рассчитан до 2028 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость Тюкавина в 12 миллионов евро.