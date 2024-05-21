Игрок «Пари НН» Стаматов объяснил, что происходит с командой

Матео Стаматов, легионер нижегородского «Пари НН» попытался объяснить, что происходит с его клубом.

«Ничего не получается. Начинаем играть хорошо, что‑то получается, и сразу пропускаем. Только возвращаемся в игру — снова пропускаем. Все виноваты в ситуации, но шансы спастись ещё есть», - говорит Матео для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Пари НН» проиграл восемь из последних девяти матчей РПЛ. А в двух последних матчах, против «Сочи» и ЦСКА клуб пропустил суммарно 12 мячей – по шесть в каждом, установив антирекорд российского футбола.

Из-за поражений из клуба в апреле был уволен Сергей Юран. Заменил его на посту сербский специалист Саша Илич, который пока не может исправить ситуацию.