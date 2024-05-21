Пименов: «Химкам» и махачкалинскому «Динамо» необходимы усиления»

Руслан Пименов, бывший российский нападающий порассуждал о вышедших напрямую в РПЛ командах из Мелбет-Первой лиги, а именно о подмосковных «Химках» и махачкалинском «Динамо». Оба коллектива уже никак не опустятся за оставшийся тур ниже первых двух позиций.

«Для борьбы им необходимы будут усиления. Это однозначно. Мы видим, что в этом году все команды у нас очень хорошего уровня. Борьба плотная», - делится Пименов для телеканала «Матч ТВ», добавляя, что по уровню оба клуба сейчас слабее всех, кто есть в РПЛ.

«Химки» с 63 баллами возглавляют таблицу Первой лиги, на втором месте идут динамовцы с 61 баллом.