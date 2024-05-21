Мозес может остаться в России

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может продолжить карьеру в другом российском клубе.

Ранее стало известно, что по окончании текущего сезона 33-летний нигериец покинет столичный клуб.

«Виктору понравилось проводить время в России, он не оставит без внимания все варианты. Мозес может помочь любому клубу», — сообщили «Матч ТВ» в агентстве ROOF, которое представляет интересы Мозеса.

Напомним, полузащитник выступает за «Спартак» с 2020 года. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил один мяч и стал автором одного ассиста.

После 29 туров «Спартак» занимает пятое место в РПЛ, набрав 49 очков.